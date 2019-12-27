سعيد بن طحنون يزور «ضواحي 8»

مليحة ( الاتحاد)

زار معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم والشيخة هند بن عبدالعزيز القاسمي فعاليات مهرجان ضواحي 8، والمقامة حالياً في القرية التراثية بمنطقة مليحة، واطلعوا على ما بها من فعاليات عديدة موجهة للأسر.

وكان في الاستقبال خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ محمد بن معضد بن هويدن، وعدد من وجهاء المنطقة ومديري الجهات العاملة في مليحة والأهالي.

وتفقدوا خلال زياراتهم أركان الفعاليات واطلعوا على ما تقدمه من أنشطة للأسر الزائرة والأطفال علاوة على الفعاليات التي تخص النساء ووقفوا على الأجنحة المشاركة، التي تمثل عدداً من الدوائر الحكومية مثل معهد الشارقة للتراث ومراكز الأطفال والناشئة والقيادة العامة لشرطة الشارقة وجهات من القطاع الخاص.

كما تفقدوا الفرق التطوعية المشاركة وجهات الإنقاذ والأسر المنتجة المشاركة والفعاليات الأخرى المصاحبة من ترفيه وثقافة ومرح ومأكولات وألعاب وتراث.

وشاهدوا عدداً من الفقرات التي أقيمت ترحيبا بهم على مسرح المهرجان، حيث ألقى خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى كلمة ترحيبية بقدومهم، مشيراً إلى سعادة الأهالي بهذه الزيارة.

ومن جهة أخرى واصلت شرطة الشارقة مشاركتها في المهرجان، بهدف تحقيق الأمن والسلامة لرواد المهرجان، من خلال تقديم عروض توعوية وثقافية للجمهور على مسرح ضواحي.