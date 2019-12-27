«الملتقى الطلابي» يوصي بتوظيف التنوع لبث التسامح

الشارقة (من المصدر)

أوصى الملتقى الإعلامي الطلابي الثاني الذي نظمته طالبات كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، بالعمل على توظيف التنوع الثقافي لطلبة الجامعة لبث روح التسامح والحوار والتعايش بين الثقافات المختلفة لطلبة الجامعات خاصةً والمجتمع عامةً، بحيث تكون المؤسسات الأكاديمية الجامعية بتسامحها واحترامها للتعايش والتعددية الثقافية نموذجاً يحتذى به أمام العالم. والعمل على إزالة الفوارق بين الطلبة استهدافا لبث أسس روح المحبة والحوار في نفوس الأفراد وتقوية العلاقات الثقافية والاجتماعية بينهم.

حضر الملتقى، الذي نظم بعنوان«دور الإعلام في بناء جسور الحوار بين الثقافات»، وبشعار«ثقافات متعددة.. قلب واحد»، الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وعدد من مدراء المؤسسات الإعلامية في حكومة الشارقة والأساتذة ولفيف من الإعلاميين والمدعوين والطلبة.

وأكدت فعاليات الملتقى أهمية تبني وتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية في الحوار وتلاقي الثقافات والتعايش والتسامح بين مختلف أجناس الناس، لا سيما بين طلبة الجامعة التي تحتضن أكثر من سبعين جنسية من مختلف الثقافات في العالم وجعلها نهجاً للحياة ودستوراً للإسلام.

ودعا الملتقى إلى مواصلة انعقاد الملتقيات الإعلامية الطلابية لكلية الاتصال بالجامعة، لكونه قيمة معرفية وعلمية وعملية مستدامة، فضلاً عن أنه أداةً لتطور المهارات الإعلامية الميدانية للطلبة والاستعداد والتحضير للملتقى الطلابي الثالث لكلية الاتصال للعام الدراسي القادم على مستوى دول الخليج تحت شعار«نحو إعلام إسلامي موحد».

وأوصى الملتقى بتسخير كل آليات عمل الفعاليات والممارسات اليومية الطلابية في الوسط الجامعي لزيادة الوعي الثقافي ودعم وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح ومد جسور التقارب بين ثقافات طلبة الجامعات المتنوعة.

وشدد الملتقى على أهمية الاقتداء بالقرآن والسنة وما جاءت به مقاصد الشريعة الإسلامية والدين الحنيف وبسلفنا الصالح والعظماء من هذه الأمة، الذين ضربوا أروع الأمثال في القيم والأفعال والمنهج والسلوك، خاصة في التسامح والتعايش والحوار.