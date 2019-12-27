«عام التسامح».. مبادرات خالدة

الإمارات قيادة وشعباً مزيج من التسامح وقبول الآخر، والتسامح في المجتمع قيمة راسخة يستمدها من وسطية الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية النبيلة، وحكمة وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشهد 2019، «عام التسامح»، العديد من المبادرات على الصعيدين المحلي والعالمي، ونظمت مختلف الجهات المحلية والاتحادية، والقطاع الخاص، فعاليات لعبت دوراً مهماً في تعزيز قيم التعايش بين أفراد المجتمع، وهو ما رصدت بعضه «الاتحاد»، على مدار 12 شهراً، لتوثق عبر صفحاتها مبادرات وفعاليات إنسانية خالدة، تحدث عنها العالم بإعجاب. "الاتحاد" Advertisements

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