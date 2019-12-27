تأهيل موظفي بلدية الحمرية على «التميز المؤسسي»

الشارقة (الاتحاد) واصلت بلدية الحمرية تأهيل موظفيها على أحدث برامج التخطيط والتميز المؤسسي في إطار رؤيتها في رفع كفاءة كوادرها البشرية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء والإنجاز، بتنظيم قسم التخطيط والتطوير الاستراتيجي في بلدية الحمرية ورشة متخصصة في مقر البلدية.

وجرى تنظيم ورشة متخصصة تضاف لخطة البلدية في سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تعنى بالتطوير والتميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، والتي بدأت صباح أمس «بورشة أساسيات التدقيق» وحضرها عدد من موظفي البلدية من مختلف الإدارات والأقسام وفريق التدقيق الداخلي بالبلدية، ونظمت بالتعاون مع المحاضر في مجال التخطيط والتطوير محمد مطر الحوسني.

تناولت الورشة عدداً من منهجيات التخطيط ووسائلها الحديثة، وتم إطلاع الموظفين والموظفات على طرق متابعة الأداء والتدقيق وفق مرحليات علمية لتقييم الوضع وبيان مؤشرات الإنجاز.

وأكدت ميرة ثاني الشامسي رئيس قسم التخطيط والتطوير الاستراتيجي في بلدية الحمرية أهمية انعقاد الورشة، لافتة إلى استهدافها تعريف المشاركين بالتدقيق الداخلي ونطاقه ووظائفه في المؤسسات.

وتضمنت الورشة عدداً من المحاور في مقدمتها أنواع التدقيق وخطوات تطبيقه والجهات المانحة لشهادات المواصفات العالمية وجهات الاعتماد ومتطلبات تسجيل المدققين حسب السجل الدولي للمدققين المعتمدين، وأهم السمات الشخصية للمدقق ومراحل عملية التدقيق.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أهمية تنظيم سلسلة الورش المتخصصة لموظفي البلدية من مختلف الإدارات والأقسام لرفع كفاءة الأداء في مجالات الجودة والتدقيق، مشيراً إلى أن بلدية الحمرية لديها رؤيتها وسياساتها في الارتقاء المتواصل بالعمل في كافة جوانبه لتحقيق التميز المؤسسي المنشود.

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