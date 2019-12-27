طقس غائم جزئياً بالدولة اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية /‏‏‏ 15 - 25 كم/‏‏‏س تصل إلى 35 كم/‏‏‏س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والثاني عند الساعة 04:0، والجزر الأول عند الساعة 21:05 والثاني عند الساعة 08:13.

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