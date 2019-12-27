افتتاح جناح الإمارات بالمكتبة الوطنية لباكستان

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الجمعة، جناح المكتبة الدائم لدولة الإمارات‬ في المكتبة الوطنية الباكستانية في إسلام آباد.

وحضر الافتتاح فردوس عاشق عوان، مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام، وشهريار أفريدي، وزير الحدود الباكستاني، وحمد عبيد الزعابي سفير الإمارات في إسلام آباد.

ووفقا لحساب السفارة الإماراتية في باكستان بموقع "تويتر"، يضم جناح المكتبة الدائم لدولة ‫الإمارات‬ 5 آلاف كتاب وعنوان.

ويعد الجناح إضافة نوعية وثرية للمكتبات على مستوى كافة أرجاء باكستان‬ لما تحويه من مصادر متنوعة وخدمات متطورة تلبي احتياجات طلبة العلم والباحثين وتشجع على القراءة والبحث والاطلاع.

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