كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أسعار المطاعم في دبي مول ليلة رأس السنة؟

في ليلة رأس السنة، تنطلق الألعاب النارية من برج خليفة، في حين تستعد نافورة دبي لأطول عرض في العالم.

ويجب على الراغبين بالحصول على مقعد أمامي لمشاهدة العروض دفع المزيد من المال، حيث ترتفع أسعار المطاعم والمقاهي في ليلة رأس السنة.

وفي الشهر الماضي، افتتحت ناندوز فرعها الرئيسي في دبي مول، مباشرة على واجهة النافورة الراقصة. لذلك، ولأول مرة على الإطلاق، ويمكن للزوار الاستمتاع بتناول الطعام فيه حول المنطقة المحيطة مع عرض الألعاب النارية – ولكن سيكلف المقعد 2500 درهم للفرد. وتتوفر مقاعد أرخص على التراس وفي الداخل. ويُنصح العملاء بإجراء الحجوزات والدفع مقدمًا لتأمين مقعد.

وفي الوقت نفسه، تقدم سلسلة Five Guys الأمريكية التي توفر واحدة من أفضل المناظر لبرج خليفة ونافورة دبي، خيارين للتذاكر، حيث تبلغ تكلفة التذكرة الذهبية، مع الجلوس في مواجهة النافورة 1500 درهم للشخص الواحد بينما تبلغ تكلفة التذكرة الفضية مع الجلوس على التراس الخلفي 1200 درهم.

ويمكن للراغبين في مشاهدة الألعاب النارية في برج خليفة التوجه إلى سوق البحار، حيث يوجد عدد من المطاعم التي تقدم عروض ليلة رأس السنة. وفي فندق The Palace، يتقاضى مطعم Thiptara التايلاندي الراقي مبلغ 3045 درهم للفرد مقابل مقعد في الهواء الطلق (مناظره رائعة وجو رومانسي للغاية).

وفي الوقت نفسه، يستضيف Cabana، وهو مطعم وصالة بجوار حمام السباحة في فندق العنوان دبي مول حفل ليلة رأس السنة تحت عنوان “ليلة بيضاء”، مع قائمة بأسلوب المشاركة بسعر 2020 درهم.

The Restaurant في Address Boulevard يقدم مناظر رائعة للألعاب النارية من الساعة 7 مساءً إلى 3 صباحًا، مع وجبة عشاء ومقبلات مع المشروبات بسعر 2950 درهم.

أسعار حزم ليلة رأس السنة في دبي مول، بحسب صحيفة ذا ناشيونال:

ناندوز

تتقاضى سلسلة المطاعم المشهورة بالدجاج المشوي والصلصات 2500 درهم للشخص الواحد مقابل مقعد على الكورنيش. وسيصل سعر المقعد على التراس إلى 750 درهماً، بينما يصل المقعد الداخلي إلى 900 درهم. وهذا يشمل المشروبات والمقبلات والحلوى.

Five Guys

تبلغ تكلفة التذكرة الذهبية لمقعد المتنزه 1500 درهم، بينما تبلغ التذكرة الفضية لمقاعد التراس 1200 درهم. تأتي الحزمة مع طعام غير محدود، مما يعني كل ما تحتويه سلسلة البرجر على قائمتها.

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Ihop

يضم شرفة تطل على برج خليفة، وسيتعين على الزوار دفع 1150 درهمًا للشخص الواحد لحزمة تشمل قائمة طعام مع مشروبات ومقبلات وطبق رئيسي وحلويات.

Gia

سيقدم هذا المطعم الإيطالي في امتداد شارع الموضة الجديد وجبة من ثلاثة أطباق على التراس الخارجي مقابل 1500 درهم، في حين يكلف مقعد في منطقة تناول الطعام الداخلية 1200 درهم.

Red Lobster

تتراوح الأسعار في مطعم المأكولات البحرية بين 1000 درهم و 1500 درهم حسب مساحة الجلوس.

Starbucks

يصل سعر مقعد على الكورنيش إلى 1200 درهم مقابل 900 درهم لمقعد في الداخل ويشمل هذا الطعام والمشروبات.

TGIFridays

رسوم الاستراحة العائلية TGIFridays 500 درهم للفرد مقابل المقاعد الداخلية. وتم حجز مساحة الشرفة بالفعل، لكن المقاعد الداخلية لا تزال متاحة.

TGIFridays

سيتقاضى المخبز والمقهى الفرنسي الشهير 999 درهماً مقابل مقعد في الخارج، بينما يمكن للأطفال تناول العشاء مقابل 199 درهم.