كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة في دبي تنقل مفهوم المطابخ المشتركة إلى نيويورك

توسعت شركة كيتوبي المشغلة للمطبخ ومقرها دبي إلى نيويورك، حيث اختارت موقعًا لأول مرة في بروكلين وتخطط لموقع آخر في مانهاتن.

وتنضم الشركة الناشئة إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تدير مطابخ مشتركة لمطاعم التوصيل، وهو اتجاه يعيد تشكيل صناعة المواد الغذائية مع اندفاع أصحاب المصلحة للاستفادة من الطلب المتزايد على توصيل الأغذية.

ووقعت Kitopi، التي تدير مطابخ من الرياض إلى لندن عقد إيجار مدته 10 سنوات مقابل 4036 قدم مربع في 15 شارع فاندربيلت، ويقع المكان عند تقاطع Vanderbilt و Flushing Avenue، مباشرة من Brooklyn Navy Yard.

واستولت كيتوبي على كامل المبنى، ويتم التخطيط لإقامة بين عشرة وخمسة عشر مطبخًا، وفقًا لأورلي تيتلبوم، مدير العمليات في الشركة.

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وكشفت زيارة للموقع الذي كان يضم مطعم ساموي التايلاندي سابقًا وله واجهة مطلية بألوان زاهية، عن لافتة تحمل علامة Kitopi على الباب، مع ملصق مائي “Food Pickup” مثبت على الزجاج، بحسب Commercial Observer.

وفي مانهاتن، تمتلك Kitopi موقعًا في شارع ويست هيوستن في ويست فيلادج من المزمع افتتاحه في فبراير، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم كيتوبي. وقال المتحدث إن المجموعة تخطط للتوسع أكثر في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام المقبل، لكنها رفضت ذكر المزيد من التفاصيل حول خطة التوسع.