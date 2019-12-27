كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “ميلينيوم بليس بارشا هايتس” فندق جديد في دبي

أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم، شركة إدارة الفنادق الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وأفريقيا (وفقًا لتقرير STR’s October 2019)، عن افتتاح ميلينيوم بليس برشا هايتس في منطقة برشا هايتس النابضة بالحياة.

ويعد ميلينيوم بليس برشا هايتس ثاني فندق يعمل تحت العلامة التجارية ميلينيوم بليس التي تفي بوعد العلامة التجارية للضيوف بـ “البحث عن مكانك السعيد”. ويهدف الفريق باستمرار إلى وضع ابتسامة على شفتي كل ضيف، حيث يجمع الراحة مع الترفيه، وسوف يشعر الجميع بالترحيب والراحة خلال رحلة سعادتهم في الفندق.

ويقع الفندق في شارع الخيل الأول في برشا هايتس، أحد أكثر المجتمعات الحضرية حيوية في دبي، وهو متصل بسهولة جدًا بشارع الشيخ زايد وشارع حصة وقريب من موقع إكسبو 2020 ودبي ساوث، على مقربة من مدينة دبي للإعلام ومدينة الإنترنت وكذلك قرية المعرفة وجبل علي.

ويقع الفندق على بعد 10 دقائق بالسيارة من مول الإمارات، و 2 كم من دبي مارينا، و 3 كم من نادي الإمارات للغولف.

ويحتوي فندق ومجمع الشقق الأنيق ذو الـ 4 نجوم على 915 غرفة وجناحًا وشققًا مخدومة مُصممة لتقديم تجربة فريدة للضيوف تعكس موقع الفندق الفريد.

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وتحتوي أجنحة الفندق المكونة من غرفة نوم واحدة على غرف نوم واسعة ومناطق منفصلة للمعيشة وتناول الطعام وحمامين كاملين (بحمام داخلي مع حوض استحمام قائم بذاته) ومقصورة دش تأتي بأناقة توفر مزيدًا من المساحة والراحة.

وتحتوي جميع الغرف والأجنحة والشقق على مقصورة دش مطري، مع العديد من الغرف التي توفر مناظر خلابة باتجاه جزيرة نخلة جميرا وأفق مارينا / جيه إل تي.

وتشمل المرافق الترفيهية صالة رياضية وغرفتي علاج بالمنتجع الصحي في الطابق 29 وتراساً في الهواء الطلق مع بركة سباحة للبالغين والأطفال ونادي أطفال ملون وممتع ومكتب للسفر، بحسب موقع traveldailynews.