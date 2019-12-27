كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف جذبت قوة الجنيه الاسترليني السياح البريطانيين إلى دبي؟

أظهر مسح أجرته Post Office Travel Money هذا الأسبوع أن قوة الجنيه الإسترليني على مدار العام الماضي تعني أن دبي تعد واحدة من أفضل الوجهات الطويلة للمسافرين البريطانيين.

وخلال العام الماضي، كانت العملة البريطانية أقوى بنسبة 4.5 في المائة مقابل الدرهم الإماراتي – المرتبط بالدولار الأمريكي – وفقًا للتقرير.

وخلص المسح إلى أن “دبي تقدم أرخص منتجعات شاطئية بمتوسط بسعر 1081 جنيه إسترلينية [1،403 دولار] للشخص الواحد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع”.

وفقًا للمسح، كانت موريشيوس وجامايكا من بين أفضل المواقع القيمة للمسافرين البريطانيين، حيث تحسنت قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 11 في المائة مقابل روبية موريشيوس وبواقع 8.4 في المائة مقابل الدولار الجامايكي.

وقال نيك بودن، رئيس قسم أموال السفر في الشركة “أصبح الجنيه الإسترليني أقوى بكثير مما كان عليه في الصيف، وهذا يمثل أخبارًا جيدة للسياح. ومقارنةً بالعام الماضي، يمكن للسائحين البريطانيين الذين يزورون كل بلد تقريبًا في جميع أنحاء العالم أن يتوقعوا الحصول على المزيد من النقد الأجنبي مقابل جنيهاتهم، وفي أوروبا يعادل هذا حاليًا 31 يورو إضافي لكل 500 جنيه استرليني يتم تحويلها إلى يورو.

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وأضاف “مع ذلك، فإن أحدث الأبحاث التي أجريناها توضح أن هناك اختلافات كبيرة في الأسعار بين وجهات العطلات الطويلة والقصيرة، لذا فمن الأفضل التحقق من أفضل باقات القيمة وأقل تكاليف المنتجعات قبل إجراء الحجوزات”.

واستفادت دبي من التكلفة المنخفضة لحزمة عطلة لمدة أسبوع في أوائل يناير. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الجنيه الإسترليني يشتري حالياً 4.5 في المائة من الدرهم الإماراتي مقارنة بما كان عليه قبل عام، إلا أن الوجبات والمشروبات في دبي كانت أغلى من بين 12 وجهة شملها الاستطلاع وبلغت 392 جنيهاً إسترلينياً للشخص الواحد. لذلك، قد يكون زوار دبي، كما يقول Post Office Travel Money، أفضل في اختيار منتجع شامل كليًا “.

وأصبحت الحزم الشاملة أكثر شيوعًا في دبي. وفي شهر يونيو، أعلنت Dukes The Palm عن إطلاق أول حزمة شاملة للجميع ، بدءًا من 1000 درهم (272 دولارًا)، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.