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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 27 ديسمبر 2019 فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أفضل وأحدث الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما في الإمارات هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون: Spies in Disguise عندما يقع حدث ويجعل العالم بأسره عُرضة للخطر، يصبح لزاماً على لانس ستيرلينج (ويل سميث)، أفضل جاسوس خارق في العالم، أن يتحد مع مخترع الأدوات والتر (توم هولاند) لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. Ip Man 4: The Finale يسافر معلم الكونغ فو إلى الولايات المتحدة، حيث أزعج تلميذه مجتمع الفنون القتالية المحلي من خلال فتح مدرسة “وينج شونج”. Advertisements Trauma Center تحاول امرأة جريحة الهرب من مستشفى مرعب يعج بالقتلة، بينما يحاول ضابط شرطة القيامة بمهمته وإنقاذها من الخطر. The Courier تكتشف ساعية بريد في لندن أن الطرد الذي تحمله يحتوي على قنبلة.

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