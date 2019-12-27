منصور بن طحنون يحضر أفراح الكتبي في العين

العين (وام) حضر الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سويدان حضيرم الكتبي بمناسبة زفاف نجليه «أحمد» إلى كريمة حميد علي سلطان الكتبي و«سيف» إلى كريمة علي غريب راشد الكتبي.

وحضر الحفل - الذي أقيم في صالة أعراس الهير في منطقة العين - الشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ محمد بن منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن منصور بن طحنون آل نهيان، وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة.

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