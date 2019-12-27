فارس المزروعي يفتتح «تعابير التسامح»

أبوظبي (الاتحاد) افتتح معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي معرض (تعابير التسامح) في مبنى القيادة متضمناً لوحات إبداعية ومشغولات يدوية من عمل النزلاء تجسد قيم ومآثر التسامح.

وحضر افتتاح المعرض الذي نظمته مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديري القطاعات وعدد من المنتسبين.

وأكد العميد ركن أحمد الشحي مدير المديرية أهمية عرض إبداعات النزلاء ومهاراتهم الفنية وتشجيعهم على القيام بمجموعة منوعة من البرامج والأعمال.

وأشار إلى أن البرامج التأهيلية تسهم بشكل كبير في رفع الروح المعنوية والنفسية لدى النزلاء، وتعمل على تطوير الذات، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي. وأوضح أن مسمى (تعابير التسامح) تم اختياره ليكون عنواناً لهذه الإبداعات الفنية المعبرة والناطقة بقيم التسامح وغيرها من المعاني الإنسانية السامية.

وجرى خلال الافتتاح تقديم هدية إلى قائد عام شرطة أبوظبي عبارة عن لوحة من إبداعات أحد النزلاء.

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