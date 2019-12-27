ترميم «موقع الفلج» في وادي شيص

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أهمية المساهمة في تنمية البيئة في وادي شيص عبر توفير المياه العذبة.

جاء ذلك لدى افتتاح معاليه أمس موقع «الفلج» في وادي شيص، بإمارة الشارقة بعد ترميمه بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة وشركة كوكا كولا.

وتأتي أعمال ترميم الموقع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز والحفاظ على الجوانب البيئية والثقافية لوادي شيص، من خلال ترميم نظام الري التقليدي «الفلج»، والذي يهدف إلى دعم إدارة التنوع البيولوجي للموقع والحفاظ على الأساليب الزراعية.

وقال معاليه: يمثل الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها إحدى أولويات دولة الإمارات، وبالأخص الموارد المائية التي حظيت بمسيرة من الاهتمام المتواصل بدأها أجدادنا عبر اعتماد حلول مبتكرة لتحقيق الري المستدام، وفي مقدمته نظام ري الافلاج.

وأضاف معاليه: يحظى ترميم نظام ري الأفلاج في وادي شيص بأهمية حيوية نظراً لقيمته ورمزيته الثقافية والتاريخية للمجتمع الإماراتي، وكونه محطة هامة لتعريف الأجيال الحالية والمقبلة بتراث الدولة، إضافة إلى المساهمة في تنمية البيئة في وادي شيص عبر توفير المياه العذبة، كما يعتبر هذا المشروع بمثابة مصدر فخر لتجسيده الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها تعزيز رفاهية دولة الإمارات وشعبها.

ويأتي تطوير هذا المشروع في إطار الشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة وشركة كوكا كولا، ويجمع المشروع بين خبرات الجمعية واستثمار شركة كوكا كولا ورؤيتها في رد العطاء للمجتمعات والطبيعة من خلال استعادة كمية من المياه تعادل ما يتم استخدامه في مشروباتها، ونجح المشروع في تحسين كفاءة الري في مناطق زراعية مختارة وترميم الفلج من خلال الحد من تسرب المياه، وتعزيز الهياكل الضعيفة وتحسين إغلاق القنوات وخزانات المياه.

من جهتها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: نحن فخورون بتضافر الجهود مع شركة كوكاكولا وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة لتطوير نظام الري التقليدي الفلج. لا تزال المياه هي أثمن مواردنا ويقع على عاتقنا مسؤولية العمل مع الحكومة والشركات والمجتمع للحفاظ على مواردنا من المياه العذبة للأجيال المقبلة. خلال العام الماضي، عملت الجمعية بجانب شركائنا، شركة كوكا كولا وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وكذلك المجتمع المحلي في وادي شيص للحفاظ على المياه العذبة. وكثمرة لجهودنا المستمرة، نحن سعداء بالتجديدات التي طرأت لتعزيز كفاءة الري والتي أسفرت عن وفورات في المياه بنحو 30%. ونتطلع إلى مواصلة تطوير خططنا لإدارة الأراضي مع إعطاء الأولوية لوادي شيص وموارده الحيوية من المياه العذبة.

من ناحيته قال مراد أوزجل، رئيس وحدة أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة: تلتزم شركة كوكا كولا بخلق التغيير الإيجابي وتعهدنا بإعادة كميات من المياه تعادل ما نستخدمه في مشروباتنا إلى المجتمعات والطبيعة، الأمر الذي يتطلب تعزيز استثماراتنا ودعم المشاريع المجتمعية للمياه في المناطق التي تبرز فيها الحاجة ولدينا الوسائل لإحداث تأثير دائم.

وأضاف: فخور بشكل خاص بتجديد نظام الفلج في وادي شيص. حيث يشكل هذا المشروع مثالاً واضحاً على العمل الذي نقوم به جنباً إلى جنب مع شركائنا. لقد نجح هذا المشروع في الجمع بين الثقافة التقليدية والتكنولوجيا والابتكار من أجل العطاء للمجتمع وهو دراسة حالة رائعة بالنسبة لنا كشركة. فالاستخدام المسؤول للمياه يعد أحد المحاور الرئيسية للتركيز وسنواصل العمل في مشاريع المياه في الإمارات لتعزيز مساهمتنا في خلق مستقبل أكثر إشراقاً.