«أبوظبي للسلامة الغذائية»: 1794 ساعة توعية في 2019

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 1794 ساعة توعوية خلال العام 2019.

وأكد الدكتور محمد الحمادي، مدير الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في الهيئة، حرصها على مواصلة وتطوير خططها التوعوية والنهوض بها ضمن سعيها نحو تطوير قطاع مستدام في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي، مبيناً أن جانب الوعي المجتمعي يمثل أحد أبرز أولويات الهيئة، في ظل الشراكة الوثيقة التي تربطها بمؤسساته وأفراده باعتبارهم محور اهتمامها، داعياً كافة فرق العمل لمضاعفة الجهود وتكريسها لخدمة المجتمع.

وكانت الهيئة قد نظمت أمس الأول في مقرها الرئيسي بمدينة أبوظبي، بحضور وعدد من قيادات الهيئة وموظفيها، حفلاً تكريمياً لموظفيها المشاركين بفعالياتها التوعوية والمجتمعية التي نفذتها على مدار العام الجاري في إمارة أبوظبي، وذلك تقديراً لدورهم في دعم جهود الهيئة ونهجها القائم على تعزيز الوعي المجتمعي حول أفضل الممارسات الغذائية والزراعية في الإمارة، وترسيخ دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمجتمع.

وثمن الحمادي في كلمة ترحيبية استهل بها الحفل الجهود الكبيرة والمبادرات الطيبة التي قدمها موظفو الهيئة خلال العام الجاري من خلال مشاركتهم في البرامج والأنشطة التوعوية، وإسهاماتهم الكبيرة في إثراء المنظومة التوعوية للهيئة وترسيخ دورها ومكانتها في المجتمع، من خلال الترويج الفعال لأفضل الممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر برامج توعوية متكاملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في تصحيح الممارسات الغذائية الخاطئة فيه، لافتاً إلى أهمية هذه الجهود في ترسيخ مسيرة التقدم والرقي للهيئة وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وقدمت الهيئة 310 من الأنشطة التوعوية التي تناولت مواضيع السلامة الغذائية والثروة الحيوانية والاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والحيوي في إمارة أبوظبي، استفاد منها عدد كبير من طلبة المدارس في الإمارة ومرتادي منافذ البيع والمهرجانات والفعاليات المتنوعة التي أقيمت خلال العام، إلى جانب برامجها المعرفية التي تستهدف خلالها موظفي الهيئة من خلال الفعاليات التوعوية الداخلية، وذلك تجسيداً لحرصها على الارتقاء بالوعي المجتمعي بما يتعلق بمجالات عملها.