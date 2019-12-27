جامعة عجمان شريك أكاديمي لمؤتمر بتايلاند

عجمان (وام) تشارك جامعة عجمان في المؤتمر الدولي السادس للتعليم والذي ينظمه المعهد الدولي لإدارة المعرفة خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل 2020 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

تأتي مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر إيماناً منها بأهمية المؤتمرات العلمية في تبادل المعرفة بين الأكاديميين والباحثين في شتى مجالات المعرفة عامة، وفي مجال التربية والتعليم خاصة حيث يمثل المؤتمر الدولي السادس للتعليم 2020 منصة للباحثين والعلماء والأكاديميين وخبراء التربية والتعليم لتبادل الخبرات ومناقشة نتائج البحوث واكتساب المعرفة المطلوبة من أجل تحسين جودة العملية التعليمية.

ويشارك نائب عميد كلية الإنسانيات والعلوم الدكتور محمد المجذوب الطاهر في اللجنة العلمية للمؤتمر، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ببحوث علمية. كما تأتي هذه المشاركة بناءً على مبدأ تقاسم المسؤولية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، وتعد فرصة جيدة لتعزيز رؤية الجامعة وتوطيد التعاون مع المؤسسات الدولية.

قال الدكتور محمد المجذوب الطاهر: إن المؤتمر الدولي السادس للتعليم يهدف إلى جمع الباحثين والممارسين وصناع القرار لمناقشة القضايا ومعالجة التحديات ومشاركة الآراء وإيجاد الحلول واستكشاف الفرص في مجال التعليم. كما بيّن الدكتور الطاهر أن من أهم أهداف المؤتمر تعزيز الارتباط الوثيق بين النظرية والتطبيق واستكشاف وجهات نظر مختلفة حول تطبيق نتائج البحوث في الممارسة العملية. وتضم اللجنة العلمية للمؤتمر أعضاء من جامعات دولية مختلفة كجامعة شمال كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، وجامعة لينكولن بنيوزيلندا، وجامعة موناش بأستراليا.

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