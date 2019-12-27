جامعة الشارقة تعزز التعاون مع مؤسسات فرنسية

الشارقة (الاتحاد) استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، آن دوير باني نائب مدير المعهد الفرنسي ومستشار التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية لدى الدولة، وذلك لبحث وتعزيز فرص التعاون المشترك والقائمة بين جامعة الشارقة وعدد من الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية الفرنسية، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع. تم خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول مجالات التعاون المقترحة، وبصفة خاصة في مجالات الطب والعلوم الصحية، وهندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وتبادل الطلبة، وتعليم اللغة الفرنسية.

وأشاد مدير الجامعة في بداية اللقاء بالتعاون القائم بين جامعة الشارقة والمعهد الفرنسي في العديد من المجالات العلمية والثقافية، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تُعد كبرى الجامعات في دولة الإمارات من حيث عدد الطلبة الدراسين بها، وتعدد وتنوع البرامج الدراسية التي تطرحها وتغطي كافة التخصصات العلمية والأكاديمية وفي الوقت نفسه تُلبي حاجة أسواق العمل.

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