تعاون بين «زايد العليا» و«أبوظبي للتقاعد»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع صندوق أبوظبي للتقاعد، لتعزيز التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بتبادل البيانات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالموظفين من أصحاب الهمم والمسجلين لدى الصندوق.

وقع المذكرة عن المؤسسة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام، وعن الصندوق خلف عبدالله رحمه الحمادي المدير العام للصندوق.

تتعلق مذكرة التفاهم بتبادل المعلومات بين الجانبين لخدمة أصحاب الهمم الملتحقين بوظائف لدى جهات تابعة لإمارة أبوظبي حيث تزود المؤسسة الصندوق برقم الهوية الخاصة بأصحاب الهمم للتأكد من أنه يعمل وذلك من خلال الخدمة الخاصة بالمؤسسة على منصة «تم»، بينما يتيح « صندوق التقاعد « لـ» زايد العليا « استخدام قاعدة البيانات المتوافرة لديه والمتعلقة بأصحاب الهمم من خلال خدمة الربط الالكتروني على أن يكون الاستعلام عن طريق رقم الهوية، بحيث يتم التأكد من أن صاحب رقم الهوية من أصحاب الهمم.

ورحب الحميدان بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق الذي يعمل للارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين وتأمين مستقبلهم من خلال توفير نظام تقاعدي شامل يقوم على إدارة الاشتراكات والمعاشات ونهاية الخدمة للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص في الإمارة.

وقال إن المذكرة تعمل على خلق شراكة استراتيجية بين المؤسسة والصندوق كإطار لتطوير وتنفيذ الأنشطة التعاونية بينهما لصالح أصحاب الهمم تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والذي يؤكد دائماً أهمية الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم سواء الطلاب المشمولين برعاية المؤسسة أو الموظفين.

ومن جانبه قال خلف الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد:» إن توقيع مذكرة التفاهم مع «زايد العليا « يأتي انطلاقاً من حرص الصندوق على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لدعم وتمكين أصحاب الهمم على كل المستويات، عبر توفير كافة التسهيلات وتقديم الخدمات المناسبة وتطوير آلية التواصل معهم «.

وأضاف:» مذكرة التفاهم تأتي استكمالاً لسلسلة الخدمات التي يقدمها الصندوق لأصحاب الهمم المسجلين لدى الصندوق، كما تأتي في إطار مواصلة جهود الصندوق في مشروع الربط الإلكتروني مع كافة الجهات والمؤسسات في الإمارة لضمان تسهيل المعاملات التي تتطلب جهداً مشتركاً لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية المتكاملة للمتعاملين».