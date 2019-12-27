الثلاثاء آخر موعد للتسجيل في «الشارقة للعمل التطوعي»

الشارقة (الاتحاد)

دعت جائزة الشارقة للعمل التطوعي الأفراد والمؤسسات والجهات ذات النفع العام والقطاع الخاص للإسراع في التسجيل بالدورة ال 17 للجائزة، وسيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات الثلاثاء المقبل.

وتواصل الجائزة استقبال طلبات الترشح، عبر بوابة «الجائزة» الإلكترونية www.sva.shj.ae، لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المشاركات في مختلف فئات ومجالات الجائزة، ليتم بعدها إغلاق باب الترشح، وبدء مرحلة رفع الملفات المشاركة ومن ثم فرزها وتحكيمها من قبل اللجنة التحكيمية خلال الفترات المحددة بالمراحل الزمنية.

وأكد جاسم محمد الحمادي، أمين عام مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، حرص الجائزة على تكريم أصحاب الإنجازات التطوعية من الأفراد والأسر والمؤسسات وطلبة المدارس والجامعات لتعزيز تحفيز المتطوعين، وكذلك إيماناً وتقديراً من الجائزة لهذه الكوكبة التي قدمت وما زالت تقدم الكثير للمجتمع، داعياً أفراد المجتمع ومؤسساته من الراغبين على المشاركة في الجائزة خلال الفترة المتبقية.

وذكر أن الجائزة حددت ثلاث فئات رئيسية تتمثل في فئات تتقدم بالمشاركة وفق الشروط والأحكام والمجالات، وفئات يتم اختيارها بالترشيح، والفئة الثالثة فهي فئات الطلبة المتطوعين والمتمثلين في طلبة الجامعات والمدارس من «نجوم التطوع»، لا فتاً إلى أن فئة طلبة المدارس من «نجوم التطوع» يتم استقبال تسجيلهم حتى 31 من يناير من عام 2020م.

وحثت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة أفراد المجتمع للإسراع في التسجيل، مضيفة أن فريق العمل بالجائزة عاكف على استقبال الاستفسارات والملاحظات عبر أرقام الاتصال المدونة على صفحة الإعلان، أو بإمكان التواصل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يمكن الجمهور الرجوع إلى دليل الجائزة الذي به التفاصيل والشروط والأحكام، وذلك تفادياً للتأخير لأنه مع انتهاء الوقت لا يمكن استقبال المشاركات.

وأوضحت أن عدد المسجلين في هذه الدورة بلغ حتى الآن نحو 100 مشارك، بواقع (38) في فئة الأفراد، و9 في فئة الأُسر، أما فئة المؤسسات الحكومية فوصل إلى نحو (25) مشاركة، والمؤسسات الأهلية نحو (8) مشاركات، والقطاع الخاص نحو(9) في حين وصل عدد المشاركين من الطلبة الجامعيين (6) طلاب، وكذلك الفرق التطوعية إلى نحو (5) فرق.

أما فيما يخص المجالات، فقد بلغ عدد المسجلين في مجال صناعة الفرص التطوعية نحو (9) مسجلين، و(34) مسجلاً في مجال المبادرة بأعمال تطوعية، أما مجال دعم العمل التطوعي فقد سجل فيه نحو (10) مشاركين، بينما في مجال المشاركات في البرامج التطوعية نحو (41) مسجلاً.