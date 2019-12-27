رأس الخيمة (وام) حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مأدبة الغداء التي أقامها الشيبة بن علي السبوسي، ظهر أمس في عزبته بمنطقة السوان في رأس الخيمة تكريماً لسموه.

حضر المأدبة إلى جانب سموه الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

كما حضر المأدبة عدد من المسؤولين والشخصيات وملاك الهجن وأبناء القبائل، الذين دعوا الله العلي القدير أن يديم على القيادة الرشيدة موفور الصحة والسعادة، وعلى دولتنا الحبيبة وشعبها الأمن والأمان.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الفنون التراثية والشعبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سعود يحضر مأدبة الشيبة السبوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.