«الولاء والانتماء الوظيفي» بشرطة عجمان

عجمان (الاتحاد) شهد العقيد عبد الله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة في القيادة العامة لشرطة عجمان، وبحضور المقدم ناصر عبد الله عبيد رئيس قسم التدريب بالمعهد، حفل تخريج دورة «الولاء والانتماء الوظيفي» التي نظمها معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

قدم الدورة عبد المطلب عبد السلام العمري، بمشاركة 38 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية في وزارة الداخلية، تناول فيها عدة محاور منها مفاهيم الولاء والانتماء الوظيفي وأخلاقيات العمل والرضا الوظيفي ودوره في ضمان الولاء الوظيفي.

وفي ختام حفل التخريج، كرم مدير معهد تدريب الشرطة في القيادة العامة لشرطة عجمان المحاضر وقدم الشهادات لخريجي الدورة.

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