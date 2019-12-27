«الاتحادية للهوية» تؤكد تحقيق مشاريع الأجندة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العمل المشترك مع الشركاء لتحقيق مشاريع الأجندة الوطنية.

جاء ذلك خلال الملتقى الدوري للشركاء الذي نظمته الهيئة برعاية معالي علي محمد بن حماد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة بحضور المديرين التنفيذيين لمختلف قطاعاتها ورؤساء وممثلي الدوائر والجهات المتعاونة مع الهيئة تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية التي تضم أكثر من 40 شريكاً استراتيجياً للهيئة من الجهات المحلية والاتحادية.

وألقى اللواء سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ، كلمة ترحيبية أكد خلالها أنّ «الملتقى يمثل جسراً ممتداً للنجاحات ونافذة لمشاركة الإنجازات لدى الشركاء وبما يعزز آليات التواصل والتنسيق الفعال بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين».

وأضاف: «ينعقد الملتقى اليوم ودولتنا الريادية ووطننا الاستثنائي، وطن الطموحات واللامستحيل، يستشرف عاماً جديداً سيكون عام الاستعداد لمئوية الإمارات 2071 واحتضان الدولة لأكبر محفل ومعرض عالمي هو (إكسبو 2020)» وصولاً إلى عام الرؤية 2021.

وتابع «أمامنا جميعاً كشركاء فرصة واعدة لإضافة صفحة جديدة في جدارية الصدارة والريادة المشتركة،»، مضيفاً «نحن في هيئة الهيئة ندرك أننا نعمل مع شركائنا كفريق واحد لتحقيق رؤية مشتركة عبر مسارات تفعيل وإنفاذ مبادرات ومشاريع الأجندة الوطنية وإدارة الطموحات من خلال محاور العمل المشترك مع الشركاء».

واختتم الراشدي كلمته بتوجيه التقدير والامتنان لمعالي علي محمد بن حماد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتوجيهاته المستمرة لتعزيز الشراكات المستدامة مع شركاء الهيئة، كما وجه الشكر للشركاء الداخليين بالهيئة والوحدات التنظيمية وفرق العمل وإدارة الاستراتيجية والمستقبل.

وفى إطار فعاليات الملتقي، تعرف المشاركون من خلال فيديو تعريفي على أهم إنجازات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ثم قدم الرائد يوسف الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة، نتائج البحث الاستقصائي حول «سعادة الشركاء»، حيث كشف الحمادي أن ارتفاع معدل سعادة ورضا الشركاء استراتيجياً ومحلياً واتحادياً عن أداء الهيئة في الشراكة، وكذلك نسبة سعادتهم في محور الحكومة الذكية والمؤشرات الأخرى.

وعرض المهندس طارق عبد الكريم العوضي، المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات، مبادرة الجيل الخامس (5G) التي تهدف لدعم سرعة البيانات الضخمة والتحوّل الرقمي وتطور المدن الذكية والمنتجات الرقمية الجديدة والخدمات المبتكرة وخفض تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة والإنتاجية والإيرادات، وإيجاد منصة ذكية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما عرض خارطة الطريق للمبادرة واستراتيجية الإمارات للجيل الخامس (5G).

واختتمت عروض الشركاء خلال الملتقى بعرض قدمه محمد عيسى الحمادي، مدير أول خدمات مبيعات التجزئة بشركة أدونك للتوزيع، حيث تعرف الحضور على منظومة خدمات أدنوك الذكية.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعتبر من أولى الهيئات الاتحادية الحكومية التي تقدّم خدماتها للمتعاملين باستخدام أحدث الخدمات الذكية، ومن المؤسسات الرائدة في تطوير خدماتها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء وبما يحقق توقعات وإسعاد المتعاملين. وفي ختام فعاليات الملتقى تم تكريم المتحدّثين والشركاء.