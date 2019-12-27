شرطة دبي تستقبل وفداً من «مفوضية حقوق الإنسان»

دبي (الاتحاد)

استقبل العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفداً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برئاسة محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر، والعقيد الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة الحقوق والحريات، والسيد أسعد صالح، عضو من إدارة الشرق الأوسط في مكتب المفوضية.

ورحب العميد المر بالوفد، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً ريادياً في تقرير حقوق الإنسان وحمايتها، بما تبذله من جهود مضنية وحثيثة لمحاربة كل ما يمس هذه الحقوق من جرائم لاإنسانية، عاقدة العزم على تطبيق مبادئ العدل والمساواة ومراعاة الحقوق على كافة الأصعدة.

وقال إن الإمارات دأبت منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع ركيزته العدالة ويسوده الأمن والتسامح في بيئة تتعدد فيها الثقافات والعقائد واللغات، يعيش فيه الأفراد بانسجام وتناغم، مضيفاً أن الإمارات تولي باهتمام بالغ قيم الإنسان احتراماً وأولوية كبرى، ملتزمة بتعزيز وتفعيل الآليات التي تراعي حقوق الإنسان.

واطلع الوفد خلال زيارته على تجربة حقوق الإنسان في شرطة دبي، والبرامج المقدمة، وزار مركز الشرطة الذكي في مركز شرطة المرقبات، حيث أبدى إعجابه بهذه التجربة الشرطية الفريدة من نوعها في المجال الأمني.

وفي ختام زيارة الوفد التي تأتي بهدف الاطلاع على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان توجه الوفد بالشكر لشرطة دبي على حسن الاستقبال والتعاون المشترك، وعلى الجهود كافة التي تقوم بها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.