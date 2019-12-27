26 عيادة أسنان تدخل الخدمة 2020

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تفتتح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 26 عيادة أسنان خلال 2020، لتضاف إلى 234 عيادة أسنان، موزعة على 3 أنواع من المرافق الطبية، هي: المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الأسنان التخصصية، وجميعها موزعة في 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة، بحسب الدكتورة عائشة سهيل مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت سهيل إلى أن إجمالي عيادات الأسنان الجديدة المزمع افتتاحها العام المقبل، منها 15 عيادة ضمن مركز خورفكان التخصصي للأسنان، الذي سيتم افتتاحه 2020، و4 عيادات أسنان في مركز معيريض الصحي، ومثلها في مركز كلباء الصحي، و3 عيادات في مركز رأس الخيمة التخصصي للأسنان، الذي تم توسيع مختبره وتوفير كادر وظيفي إضافي وأجهزة متطورة جداً له.

وذكرت سهيل أنه لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط تم استقدام جهاز أشعة لمركز خورفكان التخصصي لطب الأسنان يعمل بتقنية رباعية الأبعاد لخدمة كافة شرائح المرضى من أطفال وكبار، مشيرة إلى أن هذا أول جهاز يقوم بقياس وبتصوير الفك أثناء حركته لتشخيص الاضطراب الصدغي الفكي (TMD)، تحليل حركة الفك السفلي، برمجة المفاصل، وكذلك التخطيط قبل الجراحة والتحقق من العلاج بعد العملية الجراحية، مما سيخدم قطاع الأسنان وكذلك القطاع الطبي العام في مجال التصوير الرقمي.

وأفادت بأنه تم توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة في مركز خورفكان التخصصي للأسنان خاصة في أجهزة قسم الأشعة والمعمل، وتجهيز المركز بأحدث الأجهزة المتطورة والذكية في مجال طب الأسنان والمختبرات السنية، ولأول مرة بجهة حكومية يتم تخصيص عيادة أسنان ذكية متكاملة لذوي الهمم بكرسي خاص لاستقبال كراسي ذوي الهمم المتحركة.

وقالت سهيل: «يستفيد من خدمات الأسنان جميع أفراد المجتمع في دبي وحتى الفجيرة، ومن ضمنها ممارس عام، تقويم أسنان، تعويضات سنية، طب أطفال، جراحة الأسنان، علاج العصب، علاج اللثة، علاج ترميمي».

من جهتها، أعلنت الدكتورة مريم جعفر، مسؤولة مراكز الأسنان التخصصية بالوزارة، أنه تم تطبيق نظام الدوامات المسائية في عيادات ومراكز الأسنان التخصصية، البالغ عددها 6 مراكز، بهدف تقديم خدمة أفضل للمراجعين وتقديم خيارات للمراجع في اختيار الموعد المناسب، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من تحويل جميع أجهزة أشعة الأسنان، إلى أجهزة رقمية بنسبة 100%، حيث تم التحويل من استخدام الأشعة اليدوية إلى أشعة ديجيتال في كافة مراكز وعيادات الأسنان تماشياً مع المعايير الدولية.

ولفتت جعفر، إلى أن مستشفى صقر برأس الخيمة، سيضاف له عيادة خاصة بأصحاب الهمم العام المقبل كواحد من المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها لهذه الفئة المهمة في المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتوفير 81 كرسي أسنان جديداً لمنطقة الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة.

ونوهت بحصول مراكز الأسنان التخصصية على الاعتماد الدولي الكندي الأول بالعالم، مشيرة إلى أن أبرز خدمات معالجة الأسنان تتضمن تقديم العلاج التحفظي والترميمي والوقائي الذي يختص بتقديم إرشادات صحة وسلامة الفم والأسنان وتطبيق وسائل الوقاية والعناية بها.

وأشارت إلى افتتاح عيادة أسنان في الحافلة المتنقلة لتطبيق برنامج صحة الفم والأسنان، وتطبيق البرنامج الوقائي في المدارس الحكومية للحد من تسوس أسنان الطلبة.

الغاز الضاحك

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن استخدام جهاز التخدير لعيادات الأطفال «الغاز الضاحك» الذي يعتبر إضافة نوعية وخدمة جديدة في مراكز الأسنان التخصصية، وتحديداً قسم الأسنان للأطفال غير المتعاونين أو الذين يعانون من نوبات حادة من الخوف أثناء علاج الأسنان، ويستفيد منه أصحاب الهمم، بالإضافة إلى بعض الحالات لدى البالغين.

وقال الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد للعيادات والمراكز الصحية، في تصريح لـ «الاتحاد»: «يعتبر غاز «النيتروس» والمشار إليه بالغاز الضاحك خليطاً بين غازي الأوكسجين والنتروجين ويتم استنشاقه بواسطة قطعة مطاطية توضع على الأنف لعلاج الحالات الخاصة وعدم تحويلها لمراكز أخرى».