«الخارجية» تحث المواطنين على اتباع إرشادات السفر

أبوظبي(وام)

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية اطلاع مواطني الدولة الراغبين في السفر على إرشادات ونصائح السفر، والاطلاع على جدول تحذيرات السفر، وما قد يطرأ عليه من تحديثات، ومراجعة قوانين الصيد والقنص الموجودة على الصفحة الرئيسية في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي «UAEMOFAIC»، والتي تشمل كافة المعلومات والخدمات المخصصة التي تلبي احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج.

وتهدف الوزارة إلى توعية المواطنين بإرشادات وتنويهات السفر قبل وأثناء سفرهم خارج الدولة، لضمان سلامتهم الشخصية، وتأمين ممتلكاتهم، ومساعدتهم على تجنب أي مشاكل أو تحديات محتملة خلال تواجدهم خارج الدولة.

من جهة أخرى، حثت الوزارة مواطني الدولة الراغبين في السفر على التسجيل في خدمة «تواجدي»، وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو تطبيقها الذكي حيث تمكن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم، داعية كذلك للتسجيل في برنامج «مسافر»، وهو عبارة عن وثيقة تأمين صحي للحالات الطبية الطارئة أثناء السفر لمواطني الدولة.

وتوفر وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة إصدار جواز الطوارئ والتي تقدمها من خلال بعثات الإمارات العربية المتحدة في الخارج في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي حتى يتمكن المواطن من العودة إلى أراضي دولة الإمارات إذ يمكن استخدام الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لإصدار جواز الطوارئ.