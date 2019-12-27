ساعتان من التشويق في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) بدأ الكسوف الجزئي في الشارقة مع شروق الشمس الساعة 7:01، وكانت ذروته عند الساعة 07:38 وانتهى الساعة 08:54، ما يعني أنه استمر نحو ساعة و53 دقيقة.

ونظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة فعالية لرصد الظاهرة، وأتاحت للجمهور استخدام العديد من التلسكوبات المزودة بمرشحات خاصة لحمايتهم من خطورة أشعة الشمس، ووزعت نظارات شمسية مجانية لجميع الزوار في أجواء من التشويق.

وتعد الأكاديمية أحد المراكز الأكثر شمولية في الدولة والمنطقة حيث تغطي مجالات التعليم والبحوث العلمية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وتنظيم ورش العمل والمحاضرات والندوات والمؤتمرات الهادفة والتي تفيد مختصين وهواة هذا المجال على حد سواء، إلى جانب التركيز على التوعية العامة من خلال عروض القبة الفلكية ومعارض الفضاء والمخيمات الصيفية.

كما تعمل الأكاديمية على وضع خطط لتوسيع برامج تعليم وأبحاث الفضاء والفلك من خلال عرض برامج الماجستير والدكتوراه كبرنامج الماجستير في علوم الفضاء والفلك، ذلك إلى جانب مشروع بناء مرصد جديد في منطقة مليحة، مما يجعل أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة المقر المثالي للبحوث والمشاريع العلمية الهادفة في علوم الفضاء والفلك.

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