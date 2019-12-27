«الثريا» يرصد والجمهور يشارك

خولة علي (دبي)

رصدت مجموعة دبي للفلك ظاهرة كسوف الشمس بمركز الثريا الفلكي بحديقة مشرف بدبي، حيث قام فريق من الخبراء والمهتمين بعمل ورش تطبيقية لشرح الظاهرة مع تجهيز المعدات لرصدها وتصويرها.

وتوافدت الجموع من الراغبين في مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية التي شهدتها سماء دولة الإمارات، فيما تجلت ظاهرة الكسوف الحلقي في ليوا بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.

وأفاد حسن أحمد الحريري المدير التنفيذي لمجموعة دبي للفلك بأنه تم تنظيم فعاليات في عدة أماكن بحيث يمكن وصول الجمهور إليها، من خلال تواجد خبراء على قمة برج خليفة مع أجهزة الرصد المتخصصة.

وتابع: وزعنا عدداً من النظارات حتى يستطيع الجمهور متابعة مراحل الكسوف بكل أمان، وقدمنا شروحا وافية حول مراحل الكسوف وكيفية تشكيله، وحرصنا على تنبيه الجمهور بمخاطر رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة دون الاستعانة بنظارات مصنعة خصيصاً للكسوف بحيث تحجب المخاطر بنسبة 99%.

وأضاف: كانت الفعالية مبهرة بمشاركة الجمهور الذين حضروا برفقة أبنائهم، وحرصنا على تقديم كل الشروحات الهامة حول هذه الظاهرة الفلكية، منوهاً إلى اهتمام الأطفال الصغار برؤية الظاهرة.

وقال محمد خليفة عبيد الذي تابع الفعالية: نظراً لكوني من هواة البحث في منظومة العلوم الفلكية منذ فترة طويلة، فكثيراً ما أحرص على فتح آفاق هذه العلوم وتعزيزها في أبنائي الذين كثيراً ما أصطحبهم في هذه الفعاليات والمناسبات العلمية، حيث حرصنا على التواجد منذ الصباح الباكر في مقر مركز الثريا للفلك، واستمتعنا كثيراً بالمعلومات القيمة.