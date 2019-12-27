400 مشارك إلى التحكيم النهائي لجائزة «حمدان التعليمية»

دبي(الاتحاد) بلغت أعداد المشاركات الإجمالية في الدورة 22 من جوائز حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بعد عملية الفرز لجميع فئات الجوائز المحلية والخليجية 400 مشاركة استوفت الشروط والمعايير المحددة وتأهلت إلى مرحلة التحكيم النهائية. بحسب الدكتور علي الكعبي رئيس ومنسق عام لجان التحكيم.

وعقدت الجائزة الاجتماع التمهيدي لفعاليات التحكيم لعرض مستجدات الجوائز ومناقشة الخطوات المقبلة، وصولاً إلى المراحل النهائية والإعلان عن الفائزين، وكذلك بحث الجوانب المتعلقة بالمرشحين وآلية التحكيم وخلق مناخ إيجابي بما يخدم أهداف الجائزة الرامية إلى تطوير الأداء التعليمي وتأهيل الطلاب لمواكبة متطلبات المستقبل.

ترأس اجتماع التحكيم للدورة الـ 22 الدكتور علي الكعبي، رئيس ومنسق عام لجان التحكيم، وأعضاء لجان التحكيم في مختلف الجوائز.

واستعرض الاجتماع آلية العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن سير مراحل الجائزة وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يرتقي إلى تطلعات راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وكافة المشاركين من الإمارات ومختلف الدول العربية، الأمر الذي يعكس مكانة الجائزة الرائدة على مستوى المنطقة.

وأوضح الدكتور جمال المهيري، «أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تعمل لأكثر من عقدين كمنصة رائدة تسعى إلى تمهيد الطريق أمام الأجيال في وطننا العربي لاستشراف المستقبل والارتقاء بكامل مكونات المنظومة التعليمية بهدف تأهيل الطلاب لمواكبة المتغيرات العالمية والنهوض بكل القطاعات والميادين. وتحظى الدورة الـ 22 من الجائزة بأهمية خاصة نظراً للتطورات المتلاحقة على شروطها وطرق التقديم الإلكترونية الحديثة، ما أدى إلى تزايد أعداد المشاركين وإتاحة الفرصة لهم لإبراز دورهم في تطوير منظومة التعليم».

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