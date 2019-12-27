طقس غائم جزئياً بالدولة اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية/ 15 - 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 03:26 والجزر الأول عند الساعة 20:30والجزر الثاني عند الساعة 07:33.

أما بحر عمان فخفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40 والمد الثاني عند الساعة 23:23 والجزر الأول عند الساعة 16:25والجزر الثاني عند الساعة 05:21.

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