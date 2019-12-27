تبرع بالدم في شرطة أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد) تبرع منتسبو قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي بالدم خلال الحملة التي تم تنظيمها بالتعاون مع بنك الدم - شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وإدارة الخدمات الطبية، وذلك في مقر القطاع ضمن عام التسامح. وجرى خلال الحملة إجراء فحوص طبية للمنتسبين، وتقديم النصح والإرشاد لهم عن الغذاء الصحي لتحسين جودة حياتهم.

وقال العميد راشد سهيل آل علي، نائب مدير قطاع المهام الخاصة، إن التبرع بالدم من الأعمال الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى، وترسخ ثقافة التكافل الاجتماعي، وتشجيع المنتسبين على التبرع بدمائهم للمحتاجين.

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