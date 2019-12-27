نيابة وشرطة دبي يدشنان «سماع القائمين بالضبط عن بعد»

دبي (الاتحاد) دشن المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أمس، مبادرة «سماع القائمين بالضبط عن بعد» عن طريق غرفة «التقاضي عن بعد».

وشهدا خلال التدشين أول عملية أخذ إفادة أفراد الضبط مع النيابة العامة على مستوى الدولة، بحضور النائب العام المساعد يوسف حسن المطوع، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتم تجهيز غرفة التقاضي بمنظومة متكاملة لأطراف الدعوى القضائية، وذلك لتسريع عملية التقاضي في مختلف القضايا دون الحاجة لحضور القائمين على الضبط أو الشهود إلى النيابة أو المحكمة لسماع أقوالهم، وهي الأولى بين الجهتين على مستوى الدولة، وسيتم تدشين غرف مشابهة في بقية الإدارات العامة خلال المراحل المقبلة.

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