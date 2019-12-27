الامارات | إفريقيان يدخلان الدولة بطرق غير شرعية ويسرقان سيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقيان يدخلان الدولة بطرق غير شرعية ويسرقان سيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية، متهم فيها إفريقيان بتهمة سرقة سيارة ومبلغ مالي من إحدى المناطق بالشارقة، إذ دخلا الدولة بطرق غير مشروعة، وتم ضبطهما بعد تنفيذ جريمتهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 23 نوفمبر الماضي، عندما ورد بلاغ يفيد بسرقة سيارة من منطقة الصجعة بالشارقة، وعلى أثر البلاغ تم التحري عن المركبة المسروقة، ورصد تحركاتها، وضبط المتهمين اللذين نفذا السرقة، وبالتحقيق معهما اتضح أن المتهم الأول سرق محفظة نقود من أحد الأشخاص بالمنطقة نفسها، وتبين أن المتهمين، بعد التدقيق الأمني عليهما، دخلا الدولة بطرقٍ غير مشروعة، فتمت إحالتهما إلى المحكمة.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، فأنكرا التهم، وقالا إنهما لا يملكان الإقامة، ودخلا الدولة بطرقٍ غير قانونية، كما أكد المتهم الأول أنه لم يسرق أي مبلغ مالي من أحد، ولكن الشاكي تعرف إليه أمام التحريات.

وطلبت النيابة العامة إدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ السابع من يناير المقبل لإعلان الشاكي لسماع أقواله، ومواجهته بالمتهمين.