28.5 مليار درهم مساعدات الإمارات الخارجية في 2018

أعلنت دولة الإمارات أن قيمة مساعداتها الخارجية، تجاوزت 28.5 مليار درهم "7.79 مليار دولار أميركي" في العام الماضي 2018 والتي استهدفت 42 بلداً حول العالم.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم، يوضح حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وهو تقرير سنوي تصدره الدولة، في إطار التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بالإعلان عن بيانات المساعدات الخارجية للدول المانحة.

ويعكس التقرير نجاح دولة الإمارات وللعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها ما نسبته 0.7 في المائة من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بلغت نسبة المساعدات الإماراتية من إجمالي الناتج القومي الإجمالي نحو 0.93 في المائة، وهذا يجعل دولة الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات أخذت على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية فيها، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والتنموي.

وتقدمت معاليها بالشكر والامتنان للجهات الإماراتية المانحة ولجميع الشركاء الدوليين، الذين يسهمون مع دولة الإمارات في خدمة أهداف التنمية المستدامة 2030، ويؤمنون بأن العطاء والتعاون المشترك هو السبيل الأفضل لتحقيق الازدهار والاستقرار، وبما يضمن للأجيال القادمة العيش في عالم أفضل.

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يذكر أن دولة الامارات واصلت في عام 2018 دعمها لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، حيث تم صرف أكثر من 50 في المائة من إجمالي المساعدات والبالغة 28.26 مليار درهم (7.79 مليار دولار أميركي) لدعم مبادرات السلام والعدالة والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر.

فيما بلغت قيمة الالتزامات التي تعهدت بها دولة الإمارات في العام الماضي 10.33 مليار درهم (2.81 مليار دولار أميركي)، لدعم التنمية والمساعدات الإنسانية في العديد من البلدان، بما فيها 14 بلداً من البلدان الأقل نمواً.

وتشمل برامج المساعدات الخارجية، الرعاية الصحية الطارئة، وتوفير وسائل النقل، والمساعدات في دعم التعليم، وتوليد الطاقة، والمساعدات الطبية، والمعونات الغذائية، فضلاً عن جوانب أخرى.

ويقدم التقرير أيضاً تفاصيل عن برامج المساعدات التي قامت دولة الإمارات بها في أفريقيا في الفترة من 2014 إلى 2018، وبلغت قيمتها 61.8 مليار درهم /16.83 مليار دولار أميركي، فيما بلغت قيمة دعمها لقارة آسيا ، في الفترة نفسها، 48.04 مليار درهم (13.08 مليار دولار).

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كما يقدم التقرير تفاصيل عن دعم دولة الإمارات للدول الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، لتزويدها بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تمكين المرأة في أفغانستان، والمساعدات للسودان وفلسطين واليمن.