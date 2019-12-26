الامارات | الصحة" تمهل شركات 6 أشهر للتأكد من سلامة أدوية لعلاج السكري

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة" تمهل شركات 6 أشهر للتأكد من سلامة أدوية لعلاج السكري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الشركات المصنعة لأدوية Metformin Drugs ، تقديم تقرير تحليل كامل للمادة الفعالة، والمنتجالنهائي في هذه الأدوية في غضون 6 أشهر، على أن يتم التحليل في أي مختبر معتمد مع اتباع طريقة التحليل الموصى بها من إدارة الغذاءوالدواء الأميركية.
وقالت الوزارة في تعميم أصدرته أخيراً، أن هناك احتمالية لوجود شوائب "نتروزوديميثيل أمين (NDMA)" في أدوية الميتفورمين، وهي أدوية تصرف بوصفة طبية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.
وأوضح التعميم، أن السلطات الصحية الدولية تدرك أن بعض الهيئات التنظيمية قد اكتشفت مستويات منخفضة من مادة " نتروزوديميثيلأمين (NDMA)" في عدد قليل من منتجات الميتفورمين.
وأشار التعميم إلى أن NDMA توجد عادة في مستويات منخفضة في مجموعة متنوعة من الأطعمة وبعض مياه الشرب والهواء الملوث، إلاأن التعرض طويل الأجل لهذه المادة على مدى سنوات عديدة، يمكن أن يزيد خطر إصابة الفرد بالسرطان.
وأكدت الوزارة أن هذا المنتج مسجل في إدارة الدواء لديها، وأوصت المرضى بعدم التوقف عن تناول أدوية الميتفورمين إلا تحت إشراف طبيب،وعلى ممارسي الرعاية الصحية استمرار وصف هذه الأدوية حتى وصول معلومات جديدة.
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