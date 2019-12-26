بحث الاستعدادات لتمرين «أمن الخليج العربي 2»

دبي (الاتحاد)

ترأس الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المشتركة لتمرين أمن الخليج العربي 2 الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2»، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي.

واطلع وكيل الوزارة على نتائج الاجتماعات وورش العمل للفرق التخصصية من الدول الأعضاء المشاركة في التمرين، والتي عقدت على مدى يومين، شهدت خلالها مناقشات ودراسات لخطط التمرين والسيناريوهات المعدة وعدد من الموضوعات المتعلقة بالتمرين بحضور أعضاء اللجنة العليا من الدول المشاركة بالتمرين، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتبادل الفريق الشعفار المناقشات مع رؤساء وفود الدول حول الاستعدادات الجارية للتحضير للتمرين بحسب الخطة المرسومة له مما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المطبقة.

وتناول جدول الأعمال مواضيع عدة تتعلق بالاستعداد والتحضير للتمرين ونتائج فرق العمل التخصصية المشتركة، وعرضاً قدمه رؤساء الفرق التخصصية لنتائج الاجتماعات التحضيرية لهذه الفرق المشتركة من الدول المشاركة.

وكان اللواء عبدالله علي الغيثي عضو اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2، رئيس فريق القيادة والسيطرة، رئيس وفد وزارة الداخلية قد افتتح بداية هذا الأسبوع أعمال الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل التخصصية المشتركة من الدول المشاركة للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2» في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي ضمن خطط الاستعدادات للتمرين التعبوي.

وتم خلال الاجتماع عرض جدول الأعمال المتضمن عددا من التجهيزات والاستعدادات للتمرين وخطط اللجان، وقام العقيد الدكتور سالم الحبسي رئيس لجنة التنسيق بعرض تعليمات التمرين وأدوار ومسؤوليات فرق العمل في التمرين، كما قدم العقيد مصبح الغفلي، رئيس فريق الإعداد والتخطيط للتمرين عرض سيناريو التمرين والجدول الزمني لتدريب القوات، كما تم توزيع فرق العمل كل بحسب تخصصه، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالتمرين تمهيدا لعرضها على اجتماع اللجنة العليا المشتركة.