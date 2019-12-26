قائد شرطة رأس الخيمة يلتقي الجالية الباكستانية

رأس الخيمة (الاتحاد) قام اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بزيارة الجالية الباكستانية المقيمة في إمارة رأس الخيمة، وذلك وفقاً للخطة التنفيذية لبرنامج مبادرة التواصل الميداني مع الجاليات.

تأتي الزيارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ولتعزيز جودة حياة المقيمين في الإمارة، وتحقيقاً لمبدأ الأمن مسؤولية الجميع.

استهدفت الزيارة التحاور مع أفراد الجالية والاطلاع على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، متمثلة بشرطة رأس الخيمة، تحقيقاً لنهج التسامح الذي تتبعه الحكومة الرشيدة، ورؤية حكومة الإمارات المتمثلة بتعزيز جودة الحياة في الدولة، والتي تأتي تماشياً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية بتعزيز رضا المتعاملين من الجمهور بالخدمات المقدمة بأفضل معايير الجودة والشفافية وبكفاءة عالية.

حضر اللقاء مجموعة من مختلف شرائح الجالية الباكستانية المقيمة في بالإمارة، يمثلهم المهندس محمد جاويد رئيس المركز الباكستاني، وثاقب نيسار رجل أعمال، وعتيق الرحمن أكاديمي بكلية طب الأسنان رأس الخيمة، ونواب خان رجل أعمال، ومجيب الرحمن مدير مبيعات بأحد المراكز الطبية برأس الخيمة، وتم تبادل الأحاديث الودية والتحاور معهم ومعرفة ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم حول الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة.

وأكد اللواء بن علوان أن الزيارة تأتي انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتعزيز الترابط بين الشرطة والجاليات، وتأكيد استدامة الشراكة وفق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع، ولتحسين وتطوير الخدمات الشرطية بصفة خاصة والخدمات الحكومية بصفة عامة لكل المقيمين والزوار.

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