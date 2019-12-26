فارس المزروعي: نعمل لتحقيق رؤية القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

حث معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي عناصر الشرطة على مواصلة العمل لتحقيق رؤية القيادة الاستثنائية الطموحة للخمسين عاماً القادمة، من خلال الاستمرار في تطوير العمل المبني على أعلى المعايير العالمية، ليكون «عام الاستعداد للخمسين» عاماً زاخراً بالمنجزات الشرطية والأمنية للوصول الى مجتمع أكثر امناً وأماناً وسعادة وتوفير خدمة ذات جودة عالية ترقى فيها الى المستويات العالمية وتلبي وتفوق توقعات المتعاملين.

جاء ذلك خلال كلمة لمعاليه في حفل التكريم الذي أقيم ضمن الملتقى القيادي الرابع لشرطة أبوظبي في مسرح الشهداء بمقر القيادة، وبحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبو ظبي، ومديري القطاعات، والمنتسبين.

وكرمت شرطة أبوظبي الموظفين وفرق العمل المتميزين، وأصحاب الخدمة الطويلة الممتازة تقديراً لجهودهم في تطوير وتحديث منظومة العمل الشرطي، والارتقاء وتقديم أفضل الخدمات الشرطية.

وقال اللواء فارس خلف المزروعي إن الملتقى يتزامن مع الإعلان عن أن عام 2020 هو «عام الاستعداد للخمسين»، من خلال الانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها على كافة مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، محددة الملامح والمسارات، على ان تشارك مؤسسات القطاعين العام والخاص والمواطنين والمقيمين في صياغة الحياة في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف أن الاستعداد للخمسين يؤسس لنهضة استثنائية لدولة الإمارات وذلك بتوجيهات قيادتها وإبداع أبنائها، ويعكس روية ثاقبة وعميقة تستشرف نصف قرن من المستقبل ويشكل منهجاً شاملاً ومتكاملاً لمسيرة الخمسين المقبلة بهدف إحداث قفزات نوعية في شتى المجالات، ومن اهمها الأمن الوطني.

واعتبر عام الاستعداد للخمسين استشرافاً للمستقبل الذي تريده قيادتنا الرشيدة لشعبها بتطوير منظومة العمل الحكومي لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل، وصياغة شكل الحياة، ضمن رحلتها الفريدة نحو مئوية الإمارات 2071.

ولفت إلى أن الملتقى يسهم بالارتقاء بمستوى أداء شرطة أبوظبي من خلال تكريم الموظفين المتميزين وفرق العمل المتميزة وذلك تقديراً لخدماتهم وإسهاماتهم في تطوير منظومة العمل الشرطي.

وتابع: أن «عام الاستعداد للخمسين» سيكون ثرياً بمعاني الفخر بإنجازات تحققت في السنوات الماضية من عمر الاتحاد مع تفوق القطاع الأمني، ونجد فيه الكثير من المحفزات لمواصلة المسيرة بالعزم والإرادة بمشاركة منتسبي شرطة أبوظبي، لوضع دولتنا في أعلى المراتب بجميع المجالات، والدخول الى ميادين مبتكرة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وثورة الإنترنت والذكاء الاصطناعي واستثمارها في العمل الأمني والشرطي.

ويعكس التكريم جهود شرطة أبو ظبي في تحفيز منتسبيها على الإبداع والابتكار وتعزيز التميز الوظيفي وتكامل العمل ووضع الحلول على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين وذلك تزامناً مع الإعلان عن الاستعدادات في عام 2020 للخمسين عاماُ المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.