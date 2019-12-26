«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تحتفل بتخريج 15 قيادياً من «نيابة دبي»

دبي (الاتحاد) نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أمس حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج «قيادات» الذين يمثلون 15 من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في النيابة العامة بدبي.

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر الكلية بدبي الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام للنيابة العامة بدبي، والبروفيسور رائد العواملة، عميد الكلية بجانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وموظفون في كل من الكلية والنيابة العامة. ويستهدف برنامج «قيادات» تمكين قادة المستقبل وتأهيل الكوادر الحكومية وتزويدهم بالمهارات والكفاءات التي تلبي تطلعات القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة المستقبل.

وسلم الدكتور على بن سباع المري والمستشار عصام عيسى الحميدان والبروفيسور رائد العواملة الخريجين الشهادات، حيث أعرب الخريجون عن سعادتهم بالتخرج من برنامج «قيادات» وبداية مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، بما يلبي طموحاتهم ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تستلزم المزيد من التطوير في آليات العمل والارتقاء بأداء النيابة العامة في دبي خدمة لمصالح المواطنين وضمان تطبيق القانون على النحو الأمثل.

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