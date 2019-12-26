«طوارئ وأزمات» الشارقة يناقش «تمارين الجاهزية»

الشارقة (الاتحاد) عقد الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة اجتماعه الثالث بمسرح المجاز، برئاسة اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وذلك بحضور رؤساء ومدراء الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية في الإمارة.

وأعرب الشامسي عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة بأعمال الفريق في الاهتمام بالمتابعة والمحافظة على مستوى الجاهزية والاستعداد للتصدي لكافة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة.

وناقش الاجتماع قرارات وتوصيات الاجتماع السابق وما تم إنجازه، علاوة على تمارين الجاهزية 2020، كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية لموسم الأمطار.

وفي الختام أكد رئيس الاجتماع على أهمية تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمدنية المعنية لمواجهة المخاطر المختلفة والكوارث التي قد تحدث وسرعة التعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع.

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