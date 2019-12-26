«إسعاف دبي» تلتقي ممثلي المنشآت الإسعافية

دبي (الاتحاد) نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف - ممثلة بإدارة الشؤون الطبية والفنية وقسم تنظيم خدمات الإسعاف ملتقى موسعا مع ممثلي المنشآت والمراكز التدريبية الحكومية والخاصة التي تقدم الخدمات الإسعافية في الإمارة برعاية المستشفى الأميركي دبي.

ويهدف الملتقى للتشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر حول تطبيق إجراءات الترخيص المتبعة ومدى ملاءمتها لطبيعة النشاط والرد على استفسارات واقتراحات الضيوف من قبل القائمين على تنظيم خدمات الإسعاف وإدارتها وتسيير أعمالها في إطار تحقيق هدفها الاستراتيجي، وهو إسعاد المتعاملين والشركاء والترابط المجتمعي.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة في كلمته خلال الحفل إن المؤسسة تتطلع إلى تطوير التنسيق وتوسيع التعاون مع منشآت القطاع الحكومي والخاص التي تقدم الخدمات الإسعافية والتدريبية في إمارة دبي، لافتا إلى أن قانون تنظيم خدمات الإسعاف الذي أصدره المجلس التنفيذي للإمارة 2011 في هذا الصدد خير دليل على توجهات القيادة الرشيدة نحو تطوير وتحديث هذه الخدمة الحضارية لتكون عند أعلى مستويات الإتقان والجودة.

وقال الدكتور عمر السقاف مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية إن الفعالية تستهدف المتعاملين من الجهات الخارجية (المنشآت والمراكز التدريبية) والمهنيين التابعين اليهم، إضافة إلى المتعاملين من الجهات الحكومية.

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