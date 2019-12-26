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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 26 ديسمبر 2019

بالصور| سكان الإمارات يشهدون الكسوف الحلقي صباح اليوم

راقب السكان في جميع أنحاء الإمارات في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس كسوف الشمس “حلقة النار”.

الحدث السماوي نادر للغاية – يحدث في الإمارات لأول مرة منذ 172 عامًا – لذلك كان السكان على استعداد للاستيقاظ باكراً ليشهدوا هذا الحدث.

وارتدى المراقبون نظارات الكسوف الشمسية ليستمتعوا بالمشاهد المثيرة للإعجاب في عدد من مراكز المشاهدة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

الحدث المعروف باسم كسوف الشمس الحلقي يحدث عندما يمر القمر أمام مركز الشمس، تاركًا حوافه لتشكيل دائرة ساطعة – تُعرف أحيانًا باسم “حلقة النار”. ويحدث هذا عندما يكون القمر بعيدًا عن الأرض، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وذكر الخبراء أن أفضل وقت لمشاهدة الكسوف، الذي استمر لمدة ساعتين في المجموع، كان في تمام الساعة 7.38 صباحًا.

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تجمع حشود في مركز الثريا لعلم الفلك، في حديقة المشرف في دبي، للتمتع بمشهد قد لا تشهده الأجيال القادمة.

وفي مدينة مصدر، أبوظبي، خرج حوالي 500 شخص لمشاهدة الكسوف في حدث نظمته وكالة الفضاء الإماراتية والرابطة الفلكية.

بالنسبة للكثيرين، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشهدون فيها مثل هذا الحدث وكانوا حريصين على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.