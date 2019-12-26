كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في مهرجان التسوق بدبي هذا العام؟

من المنتظر أن يكون عام 2020 عامًا رئيسيًا في دبي، حيث تحتفل الإمارة بالإصدار الخامس والعشرين من مهرجان دبي للتسوق (DSF) بينما تستعد لاستضافة معرض إكسبو 2020 المتوقع في شهر أكتوبر.

وتحيي طبعة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق التي تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى 1 فبراير 2020 الذكرى 25 لإطلاق مهرجان التجزئة العالمي في عام 1996، كما يحتفل أيضا بإنجازات المدينة حتى الآن.

ويزخر تقويم دبي السنوي بمجموعة من الفعاليات والمهرجانات والفعاليات على مدار العام، وستصل ذروتها مع افتتاح معرض إكسبو 2020 في أكتوبر.

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمهرجانات دبي: “مع حلول عام 2020 ليكون عامًا محوريًا، فإننا ملتزمون بتعزيز أوجه التآزر وضمان استمرار التعاون بين جميع أصحاب المصلحة والكيانات لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للبيع بالتجزئة”.

وتتوقع مؤسسة البيع بالتجزئة (DFRE) في بيان إعلامي أن تستضيف الإمارة ملايين الزوار، ويعد DFRE’s Retail Calendar 2020، الذي يضم مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات المتميزة بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، دليلاً مفيداً على مدار العام لهذه التجارب الخاصة.

وأضاف: “لكي نتمكن من تطوير تقويم قوي لتجارة التجزئة، والذي يتم مزامنته مع الدورات العالمية بالإضافة إلى التوافق مع الرؤية الإستراتيجية للمدينة، واصلنا العمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين في صناعة البيع بالتجزئة لضمان توافقهم”.

وأوضح الخاجة: “بإمكانهم الاستفادة من الخطط والمبادرات المختلفة للتقديم الناجح للمهرجانات والفعاليات وللمساعدة في تعزيز قطاع التجزئة في دبي”.

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وأكد الخاجة أن الجهود التعاونية التي بذلها القطاعان العام والخاص ساهمت في التطور السريع لقطاع التجزئة في دبي، وأحد أهداف DFRE هو الجمع بين الشركاء الاستراتيجيين وتجار التجزئة لمناقشة مبادرات التجزئة الهامة والجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية دبي للسياحة 2022-2025، بحسب غلف نيوز.

يحتفل مهرجان دبي للتسوق بيوبيله الفضي بطريقة مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع فعاليات رائعة برعاية سان ديسك وإعمار وبيبسيكو.

وتقدم الدورة الـ 25 من المهرجان مجموعة حفلات فنية مجانية يحييها كل من شاب خالد وشيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي في 26 ديسمبر، فيما يحيي “ليام باين” و”جورجا سميث” حفلاً مميزاً في 27 ديسمبر. وسيشهد هذان اليومان الاحتفاليان العديد من الفعاليات الترفيهية المناسبة لكل أفراد العائلة.

وتشهد مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم “تخفيضات لمدة 12 ساعة”، حيث يمكن للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل حتى 90 بالمئة يوم الخميس 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل، وذلك في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة، ومول الإمارات. وسيحصل كل شخص ينفق أكثر من 300 درهم في المراكز المشاركة على بطاقة للدخول في السحب على 25 قسيمة بقيمة 10.000 درهم لكل منها، حيث يمكن استخدام هذه القسائم للتسوّق في هذه المراكز خلال فترة المهرجان.

وستكون الدورة الـ 25 الأكبر في تاريخ المهرجان، حيث ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة مثل الأسواق الخارجية، والتي سيتم تنظيمها في مناطق مختلفة حول المدينة مثل حتّا والرقة والخوانيج والسيف وسيتي ووك. وسيحمل كل من هذه الأسواق فكرة رئيسية مختلفة. وسيعود السوق الموسمي بدورته السابعة في برج بارك، وسط مدينة دبي.

ومن الفعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان للمرة الأولى تحدّي (Yalla DSF) تقدمة كلوب أباريل، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوفرة عبر الهواتف المتحركة بأربع لغات هي الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية. وتأتي اللعبة بالتعاون مع مجموعة أباريل وتتيح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري.