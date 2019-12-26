- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
بالصور| أسطول من سيارات بورش في رحلة من دبي إلى الرياض
رسم أسطول من سيارات بورش نظرات الإعجاب لدى المارة أثناء مشاركتهم في رحلة برية مدتها خمسة أيام من دبي إلى الرياض احتفلت بغزارة الشركة المصنعة الألمانية في سباق الفورمولا إي.
استحوذت هذه الرحلة، التي أشار إليها المنظمون باسم رحلة الروح، على الصحاري ومناطق التراث العالمي والمواقع المعترف بها عالميًا للابتكار والمسارات في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية.
قاد السائق السابق في سباق الفورمولا 1 مارك ويبر والرياضية أسيل الحمد القافلة في رحلة طولها 1000 كيلومتر، حيث قادا أول سيارة بورش من طراز تايكان.
وبدأت المجموعة رحلتها في دبي أوتودروم، ثم انتقلت إلى مدينة مصدر في أبو ظبي (واحدة من أكثر البيئات الحضرية استدامة في العالم)، بعد زيارة متنزه محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في طريقه. ثم انطلقت الرحلة في الصحراء السعودية وعلى مضمار الرياض للفورمولا في الدرعية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| أسطول من سيارات بورش في رحلة من دبي إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.