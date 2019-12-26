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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 26 ديسمبر 2019

بالصور| أسطول من سيارات بورش في رحلة من دبي إلى الرياض

رسم أسطول من سيارات بورش نظرات الإعجاب لدى المارة أثناء مشاركتهم في رحلة برية مدتها خمسة أيام من دبي إلى الرياض احتفلت بغزارة الشركة المصنعة الألمانية في سباق الفورمولا إي.

استحوذت هذه الرحلة، التي أشار إليها المنظمون باسم رحلة الروح، على الصحاري ومناطق التراث العالمي والمواقع المعترف بها عالميًا للابتكار والمسارات في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية.

قاد السائق السابق في سباق الفورمولا 1 مارك ويبر والرياضية أسيل الحمد القافلة في رحلة طولها 1000 كيلومتر، حيث قادا أول سيارة بورش من طراز تايكان.

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وبدأت المجموعة رحلتها في دبي أوتودروم، ثم انتقلت إلى مدينة مصدر في أبو ظبي (واحدة من أكثر البيئات الحضرية استدامة في العالم)، بعد زيارة متنزه محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في طريقه. ثم انطلقت الرحلة في الصحراء السعودية وعلى مضمار الرياض للفورمولا في الدرعية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.