حاكم الفجيرة: «قطار الاتحاد» يعزز مكانة الإمارات على خريطة النقل البري

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية مشروع قطار الاتحاد في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة قطاع النقل البري وربط مناطق وموانئ الدولة بعضها ببعض من خلال شبكة حديثة للطرق، بما يتفق مع أحدث الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في قصر الرميلة أمس، عدداً من أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات الذي ضم معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، ومحمد سعيد الضنحاني مدير عام الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، والمهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات.

وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، إن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل على تعزيز قطاع النقل من خلال المشاريع العديدة التي تنفذها، خصوصاً شبكة السكك الحديدية التي تشهد تطوراً كبيراً في تحقيق الربط بين الإمارات السبع، وتنفيذ شبكة الاتحاد للقطارات لتتصل مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى سموه على ما تقوم به شركة الاتحاد للقطارات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، من جهود في سبيل فتح آفاق جديدة للتنمية في قطاعي النقل والمواصلات وتوفير سبل الرفاهية والسعادة لكل مواطن ومقيم على أرض الوطن.

واستمع سموه إلى شرح مفصل على آخر مستجدات مشروع «قطار الاتحاد»، وما تم إنجازه من المشروع، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والاطلاع على أبرز المراحل المتبقية للانتهاء من خط مسار قطار الاتحاد.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الدعم والمساندة لهذا المشروع الحيوي، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.

حضر اللقاء المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، وعدد من المهندسين والمديرين.