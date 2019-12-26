«حمدان بن محمد الذكية» توفر تدريباً إلكترونياً نوعياً

دبي (الاتحاد) وقّعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» اتفاقية تعاون مع منصة التعليم الإلكتروني «المنتور.نت» لدفع عجلة التدريب الإلكتروني الداعم لتخريج طاقات شابة واعدة ومسلحة بأدوات العصر للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على الابتكار.

ووقع الاتفاقية كل من فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة لتطوير الدارسين، وإبراهيم كامل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «المنتور»، بحضور الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب فكري، الرئيس التنفيذي لشركة «المنتور»، وسط تأكيد الجانبين الالتزام ببناء شراكة طويلة الأمد لاستكشاف آفاق توحيد المساعي في تطوير وإطلاق وتشغيل مبادرات فاعلة لإعداد الشباب العرب للدخول في خضم المنافسة المحلية والعالمية.

وقال الدكتور منصور العور: «نواصل في الجامعة دعم التوجهات الوطنية في تمكين الشباب من قيادة التوجهات الناشئة ورسم الاستراتيجيات المستقبلية الداعمة لترسيخ ريادة الإمارات على الخريطة العالمية، وتوظيف وتسخير التكنولوجيا الذكية في تعزيز وتمكين الطاقات المواطنة الشابة، باعتبارها أولوية قصوى ودعامة أساسية لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة في خلق مستقبل أكثر ازدهاراً».

من جهته، قال الدكتور إيهاب فكري: «العالم يتجه بقوة نحو فكر التعلم الرقمي، وما نراه اليوم من رؤية وأهداف جامعة حمدان بن محمد الذكية، يتماشى تماماً مع التوجه العالمي وطريقة تفكير المتعلم العربي الحديث، لذلك نسعد بهذا التعاون البناء بين الجامعة ومؤسسة (المنتور) لتطوير القدرات الشابة في المنطقة بالاستفادة من أحدث وسائل التعلم الذاتي والرقمي، وأكثرها تماشياً مع ثقافة وفكر الإنسان العربي».

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