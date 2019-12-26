غباش: نفخر بإنجازات الشيخة فاطمة في دعم الأمومة والطفولة

أبوظبي (وام)

أشاد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال تمكين الأم والطفل، وبتوجيهات سموها بإنشاء المجلس الاستشاري للأطفال.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه أمس وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث كان في استقبالهم الريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس، وأعضاء المجلس الاستشاري للأطفال.

وقال معاليه إن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات نفخر بها جميعاً في مجال الأم والطفل، ويدعونا لأن نعرب عن عميق الإجلال والتقدير والاحترام لسمو «أم الإمارات» لما بذلته سموها، من جهود كبيرة ستظل الأجيال في دولتنا وعلى المستويين الخليجي والعربي، تدين لها بالفضل والعرفان، حيث أصبحت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال الأم والطفل، وباتت مؤشراتها في هذا المجال قدوة لجميع الأوطان، ومصدر إلهام لكل الدول والمجتمعات.

وثمن معاليه ثقة سمو «أم الإمارات» الكبيرة في أجيال المستقبل والالتزام القوي من جانب قيادتنا الرشيدة بالتنمية البشرية والاهتمام بالطفل باعتباره ركيزة المستقبل.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بإنشاء المجلس الاستشاري للأطفال، تمثل تجسيداً لفكر سموها القائم على استشراف المستقبل، والتخطيط له بشكل مدروس، وتشجيع أبنائنا وبناتنا على طرح الإبداع والمبادرات والإسهام في تطور الدولة وتقدمها، حيث يمثل المجلس منصة مهمة للمشاركة والتفاعل المجتمعي البناء بما يحقق نهج قيادتنا الرشيدة ورؤية سمو «أم الإمارات».

وأكد معالي صقر غباش أن التقاء الأجيال اليوم هو أحد تجليات نهج الشورى، وهو أحد أهداف مرحلة تمكين أفراد المجتمع كافة، رجالاً ونساءً وشباباً وأطفالاً، ليشاركوا جميعاً في بناء المستقبل وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة التي تخطط لها قيادتنا الرشيدة.

ورحبت الريم عبد الله الفلاسي بمعالي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مثمنة قبولهم الدعوة بزيارة المجلس ولقائهم أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال.

وقالت إن المجلس الاستشاري للأطفال أصبح منصة يعبر فيها الأطفال عن اهتماماتهم وطرحها للمجتمع، وهم بذلك يسيرون وفق رؤية القيادة الرشيدة ويحققون أهداف سمو «أم الإمارات» في الرقي بأطفالنا وتحقيق ما يصبون إليه. وذكرت أن أعضاء المجلس يقومون بزيارات لعدد من الوزارات والمؤسسات في الدولة بهدف اطلاع مسؤوليها على المهام التي يقوم بها المجلس والطموحات المستقبلية لأعضائه، بالإضافة إلى ملامح حياتهم.

وأشارت إلى أن أطفالنا لهم الحق في المشاركة بمسيرة التنمية في البلاد، والاطلاع على مجريات الأمور فيها، وكذلك التعبير عما يجول بخاطرهم وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بأمور حياتهم ومستقبلهم.

وأكدت أن أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال يعبرون دائماً عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على ما أتاحته لهم من إمكانيات يحققون من خلالها أحلامهم وطموحاتهم.

وخلال جلسة نقاش بين رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي ورئيسة وأعضاء المجلس الاستشاري للأطفال، طرحت رئيسة المجلس والأعضاء عدداً من الأفكار المقترحة، منها فكرة إنشاء برلمان للطفل على غرار المجلس الوطني الاتحادي، ويكون متخصصاً في مناقشة كل ما يهم الأطفال على مختلف الصعد.

المستقبل

قال معالي صقر غباش: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس اتحادنا المبارك على أسس عدة من بينها نهج الشورى، وإذا كان المجلس الوطني الاتحادي هو حصن الشورى وصرحها الاتحادي المتين، فإن استشراف مستقبل هذا الحصن نراه في الجهود الطيبة للمجلس الاستشاري للأطفال الذي يغرس في الأجيال الجديدة قيم ومبادئ الشورى، ونرى من خلاله آفاقاً طيبة لمستقبل اتحادنا.