جامعة زايد: نحرص على التعاون مع المؤسسات التعليمية الصينية

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الثقافية والتعليمية والعلمية في جمهورية الصين الشعبية، معرباً عن أمله في أن يزيد هذا التعاون من فرص التبادل العلمي والثقافي، ويلبي اهتمامنا بالتقارب والتحاور مع الثقافة الصينية التي تحظى بمكانة كبيرة في الحضور المعرفي وفي التراث الحضاري والإنساني.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وانغ دينغ هوا، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين والوفد المرافق له، في فرع جامعة زايد بأبوظبي، بحضور الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد بوزارة التربية والتعليم لشؤون المناهج والتقويم، والدكتور عبد المحسن أنسي نائب مدير جامعة زايد المشارك ومسؤولي مكتبة جامعة زايد وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأسرة معهد «كونفوشيوس» للغة والثقافة الصينية بالجامعة، وعدد من الطالبات عضوات النادي الصيني. السفير

وأقيم حفل استقبال بمكتبة الجامعة بمناسبة تسلمها من الوفد الزائر منحة من الكتب القيِّمة مهداة من مكتبة مركز الشيخ زايد ببكين تمثل آخر إصداراتها في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والدراسات القرآنية باللغات العربية والإنجليزية والصينية.

وقال المهيدب في كلمته بالحفل، إن العلاقات التاريخية بين الإمارات العربية المتحدة والصين بلغت منذ تأسيسها في عام 1984 وحتى اليوم مستويات عالية من التقدم والتميز، وتعمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات في الآونة الأخيرة تبنت بنشاط مبادرة الصين «الحزام والطريق» التي تتماشى مع دورها التاريخي كمركز تجاري للمنطقة الأوسع التي تضم 1.5 مليار شخص.

وأشار المهيدب إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت منذ عام 2017 في تنفيذ برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس، وفي هذا العام، يتبنى عدد من المدارس الحكومية في الإمارات اللغة الصينية كلغة ثالثة، وهناك 150 مدرس لغة صيني يدعمون هذا الجهد.

وأضاف أن جامعة زايد حريصة على زيادة حجم التبادل الثقافي مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية الصينية، وقد تم في هذا السياق تنظيم رحلات علمية لطلبتنا إلى جامعات ومراكز ثقافية مرموقة في هذا البلد الصديق. وفي جامعة‏ زايد، يعبر عدد كبير من الطلبة عن حماسهم لتعلم اللغة والثقافة الصينية، وآتى هذا الحماس ثماره، بفضل التزام المعلمين في معهد كونفوشيوس، الذي تتواصل جهوده أيضاً مع الدوائر الحكومية والمدارس الأهلية والمدارس الخاصة. من جهته، أعرب وانغ دينغ هوا رئيس الوفد الصيني عن سعادته بزيارة جامعة زايد، مؤكداً اهتمامه بتعزيز سبل التعاون بين جامعة زايد والمؤسسات الثقافية والعلمية والتعليمية في الصين. وأوضح أن مكتبة مركز الشيخ زايد ببكين تم إنشاؤها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد تم إطلاقها خلال فعاليات ضيف الشرف للصين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في أبريل 2017. واليوم يسعدنا أن نرى أن مكتبة مركز الشيخ زايد قد حققت إنجازات مرموقة خلال عامين فقط بفضل الجهود المشتركة من مختلف المؤسسات.