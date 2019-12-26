ملتقى الجامعة القاسمية يشيد بالمبادرة الوطنية بعام التسامح

الشارقة (وام) أكد الملتقى الإعلامي الطلابي الثاني الذي نظمه طالبات كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، أمس، بعنوان «دور الإعلام في بناء جسور الحوار بين الثقافات» وتحت شعار «ثقافات متعددة.. قلب واحد»، أهمية عقد الملتقيات الإعلامية الطلابية، كونها قيمة معرفية وعلمية وعملية مستدامة، فضلاً عن أنها أداة لتطور المهارات الإعلامية الميدانية للطلبة.

وأوصى الملتقى، في ختام أعماله، بالتحضير للملتقى الطلابي الثالث لكلية الاتصال للعام الدراسي القادم على مستوى دول الخليج تحت شعار «نحو إعلام إسلامي موحد».

وأثنى الملتقى على المبادرة الوطنية التي تبنتها الإمارات الخاصة بعام التسامح لترسيخ التسامح وتكريسه كقيمة في كل برامج وفعاليات الدولة ومؤسساتها كونه جزءاً من الإرث الإماراتي الذي وضعه المؤسسون.

كما أثنى الملتقى على ثقافة التسامح في دولة الإمارات، باعتبارها أسلوب حياة في نسيج سياسة الدولة وبيئات عملها والمجتمع، ومما جعلها رائدة في مجال التسامح والنموذج المتفرد لنشره عالمياً.

ودعا إلى ضرورة تبني وتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية في جانب الحوار وتلاقي الثقافات والتعايش والتسامح.

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