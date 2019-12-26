«إسلامي الشارقة» يناقش «المساهمة المجتمعية»

الشارقة (الاتحاد)

نظم المنتدى الإسلامي بالشارقة أمس برنامجه الخامس بعنوان «المساهمة المجتمعية» ضمن سلسلة ملتقيات الثقافة الإسلامية، والذي يتزامن إطلاقه مع عام التسامح، وتخلله العديد من البرامج المجتمعية والأنشطة الثقافية المتنوعة، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات بالإمارة.

ويُعنى المنتدى الإسلامي بالشارقة بتعزيز تأثير العمل التطوعي وقيمته في ضوء الثقافة الإسلامية بين عناصر المجتمع بهدف زيادة الاستدامة لمبادئ المسؤولية المجتمعية بين الشركات. ويناقش برنامج المنتدى اليوم محور أهمية التطوع ودوره في بناء المجتمع، وستتناول مريم إبراهيم القصير، مدير إدارة التثقيف الاجتماعي في دائرة الخدمات الاجتماعية، محور التطوع في رعاية كبار السن، فيما سيستعرض محمد زكريا الخبير في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية موضوع التطوع في رعاية أصحاب الهمم، وذلك في مقر المنتدى بعد صلاة العصر في منطقة سمنان.

وأثنى الدكتور ماجد بوشليبي، أمين عام المنتدى الإسلامي، على التجاوب مع مبادرة سلسلة الملتقيات الثقافية منذ إطلاقها في بداية العام، وقال: «ترجع جذور المساهمة المجتمعية للثقافة الإسلامية التي تنادي بضرورة التكامل بين كافة عناصر المجتمع والتكافل بين مكوناته»، لافتاً إلى تركيز سلسلة الملتقيات على تعزيز مفهوم التسامح والارتقاء بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، وخدمة مفهوم التطوع في ضوء الثقافة الإسلامية.