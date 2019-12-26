الشارقة (الاتحاد) استقبل متنزه الشرطة الصحراوي بالشارقة، في نسخته الرابعة، خلال الأسبوع الأول منذ انطلاق فعالياته بمنطقة الكهيف في البطائح، 25 ألفاً و742 ضيفاً من مختلف إمارات الدولة، حرصوا على الحضور والاستمتاع بجمال الطبيعة في الشارقة.

واستطاعت الوجهة الصحراوية المثالية للعائلة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أن تحقق مؤشر السعادة للزوار، من خلال ما تقدمه من عروض ثقافية، وترفيهية متنوعة للصغار والكبار.

وقال العقيد خالد الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات متنزه الشرطة الصحراوي: إن الهدف من إنشاء المتنزه هو تحقيق سعادة موظفي شرطة الشارقة وعائلاتهم، وجميع الزوار من أفراد المجتمع.

كان اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، قد افتتح الدورة الرابعة لمتنزه الشرطة الصحراوي والذي يستمر لمدة 26 يوماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 25 ألف زائر لـ «الشرطة الصحراوي» خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.